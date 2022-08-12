Çorum'da 5 bin nüfuslu ilçede TOKİ'ye 3 bin ön başvuru yapıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kargı’ya yapılması planlanan 3. Etap TOKİ Konutları için açılan ön başvuruya şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvuru yaptı.

2021 Eylül ayında AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından müjdesi verilen Kargı 3. Etap TOKİ Konutları’na talep oldukça yoğun oldu. Milletvekili Oğuzhan Kaya 2021 Eylül ayında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir fotoğraf yayınlamış ve görüşmeler sonucunda Kargı’da 3 Etap TOKİ Konutlarının çalışmasının başladığını ifade etmişti.

Rekor başvuru yapıldı

Yapılacak konutlar için ön başvurular aylardır Kargı Belediyesi tarafından alınıyor. Kargı Belediyesi’ne şuana kadar 2 bin 900’ün üzerinde ön başvuru yapıldığı öğrenildi. Başvuruların bu kadar çok olmasının sebebinin ise ev almak isteyenlerin kuradaki şansını yükseltmek için ailesinden veya akrabalarından başka kişileri de yazdırdıkları için olduğunu belirten yetkililer, gerçek başvuru sayısının ise 500-600 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Projeye ön başvuru sürecini tamamlanmasının ardından hemen başlanacağı öğrenilirken, kaç dairelik bir proje olacağı ise başvurulara göre netlik kazanacak.