Çorum'da 672 iş yerine uyarı yapıldı

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 8 bin 804 iş yeri denetlenirken, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 672 iş yerine birinci ihlal uyarısı yapıldı.

Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada; "Geçen hafta 20 kişi karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilerek KYK yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtta karantina süreci devam eden 7 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 8 bin 804 iş yeri ve kişi gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 2 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 672 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır." denildi

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 15:00