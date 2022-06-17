Çorum'da 88 bin 905 öğrenci karne aldı

2021-2022 eğitim öğretim yılı dün sona erdi. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdiler. Çorum’da ise 88 bin 905 öğrenci karne aldı.

Seydim Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım programı yapıldı. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürü Ömer İnan, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldular.

Yaz tatilinin bütün öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdiler. Tören toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi. (Haber Merkezi)