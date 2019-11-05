Çorum'da araç sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da motorlu kara taşıt sayısı 1 yılda 356 adet arttı. Çorum’da 2019 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 99 adet (%0,06) bir önceki yılın aynı ayına göre 356, adet (%0,2) artarak 172 bin 322 adete ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Çorum’daki toplam 172 bin 322 motorlu kara taşıtının; % 47,4’i (81 bin 610 adet) otomobil, %1,6’sı (2 bin 726 adet) minibüs, %0,6’sı (1 083 adet) otobüs, %12,9’u (22 bin 255 adet) kamyonet, %3,3'i (5 bin 754 adet) kamyon, %10,3Ti (17 bin 720 adet) motosiklet, %0,2’si (352 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,7’si (40 bin 822 adet) de traktörlerden oluşuyor.

Çorum’da Eylül ayında 5 bin 673 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %67,8 ile ilk sırada yer alan otomobili % 12,5 ile Traktör ve % 12,3 ile Kamyonet takip etti.

2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 132 bin 670 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Çorum ili toplam 172 bin 322 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7’sine sahip.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayma göre en yüksek artış sırasıyla; Özel amaçlı (%2,3), Motosiklet (%2) ve Kamyonet (%1) şeklinde gerçekleşmiştir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.Ocak-Eyliil döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin %53,7'si beyaz, %24,1'i gri, %7'si siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %9,6'sı diğer renklerdedir.

Trafiğe kayıtlı dizel otomobil oranı %37,7 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 adet otomobilin %37,7'si dizel, %37,7'si LPG, %24,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,3.