Çorum'da arıcılığa kadın eli değdi

FATİH BATTAR

Çorum’da 10 yıl önce hobi olarak arı yetiştiriciliği yapan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın girişimci İlkay Eroğlu, bugün yılda 1 ton bal üretimi yapıyor.

10 yıl önce bir tekstil firmasında teknisyen olarak çalıştıktan sonra eşi ile birlikte kendi işini kurmaya karar veren İlkay Eroğlu, merkeze bağlı Çukurören köyünde 100 kovan arı ile yılda 1 ton bal üretimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şehir hayatının stresinden uzak, günün 12 saatini arılarla geçiren Eroğlu’nun en büyük hayali ise kendi bal markasını oluşturarak, büyük marketlere bal satışı yapmak.

10 yıl önce hobi olarak başladıkları arı yetiştiriciliğinde bugün 1 ton bal üretimi yaparak satış yapan Eroğlu, bir kadın girişimci olarak başarısının sırrını gazetemize anlattı.

Kendi işinin patronu olmak için eşi Adem Eroğlu ile birlikte arı yetiştiriciliği yapmaya karar verdiklerini anlatan İlkay Eroğlu, çok zahmetli bir iş olmasına rağmen severek yaptıklarını söyledi.

Arı yetiştiriciliği yaparak hem doğanın tadını çıkardıklarını hem de para kazandıklarını dile getiren Eroğlu; “El işi yapmaktansa kendi işimizi yapıyoruz. Hem doğanın tadını çıkarıyoruz hem de para kazanıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Eşim ve çocuklarımla birlikte her gün köye git-gel yapıyoruz. Bahar ve yaz aylarında tüm günümüzü neredeyse bu işe ayırıyoruz. Arıların bir ucuş bir kovana dönüş saatleri oluyor. O yüzden sürekli arılarla ilgilenmek zorundayız.” dedi

3-5 kovan ile hobi olarak başladıkları işte 100 kovana ulaştıklarını kaydeden Eroğlu, “Geçen sene yaklaşık 1 ton bal üretimimiz oldu ama bu sene 600 kilo üretim yapabildik. Yağmur yağmadığı için polen az geldi ve arılar zayıf kaldı. O yüzden bu sene rekoltemiz düştü ama kendi işimizi yaptığımız için çok mutluyuz.” diye konuştu

En büyük hayallerinin ‘Eroğlu’ markasıyla büyük marketlere bal satışı yapmak olduğunu ifade eden kadın girişimci İlkay Eroğlu, kendisi gibi arıcılık yapmak isteyen kadınlara tavsiyede bulunarak; “Bir kadın girişimci olarak bütün bayanlara arıcılığı tavsiye ediyorum. Hem doğa ile iç içe olacaksınız hem de para kazanakcaksınız. Şehir hayatının stresinden uzak bir yaşam herkese iyi gelecektir. Arıcılık zor ama severek yaparsan arıları artık bir çocuğun gibi görüyorsun. Kovanda bir arı dahi ölse üzülüyorsun. Benim gibi kendi işinin patronu olmak isteyen kdın girişimcilere arıcılığı tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 18:57