Çorum'da bal hasadı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Mecitözü’nün Söğütyolu Köyü’nde bal hasadı yapıldı.

Bal hasadına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Söğütyolu Köyü Muhtarı Ali Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

SAYGI: 2018’de 16 TON TEMEL PETEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK

İlk olarak kürsüye gelen Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, birliğin 375 üyesinin bulunduğunu belirterek, birliğe ait temel petek, bal dolum tesisi, ıslah istasyonu, ana üretimi ve damızlık ana arı işletmesinin olduğunu söyledi.

2018 yılında 3 bin 500 ana arı üretiminin yanı sıra 16 ton temel petek üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Yücel Saygı, “Çorum, Amasya, Tokat ayçiçeği üretimiyle Trakya’nın yüzde 25’ine tekabül ediyor. Bunun milli hasılaya yapacağı değer ise sadece Çorum’dan 15 milyon TL. Bunu gerçekleştirmemiz işletmelerimizi büyütmemiz gerekir. Çorum’a yapılacak 10 bin kovanlık yatırım 20 bin koloninin ayçiçeği üretimi alalına girmesidir. Buda 15 milyon TL’dir. Bu kadar büyük getirinin toprağa karışıp gitmesine gönlümüz razı olmuyor” dedi.

SARI: TÜRKİYE’DE EN FAZLA AYÇİÇEĞİ EKEN 6. İLİZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı da Çorum’un arıcılık için önem arz eden ayçiçeği üretiminde 28 bin hektar alan ile Türkiye’de en fazla ekimi yapan 6. il konumunda olduğunu dile getirerek, konuşmasında şunları söyledi: “İlimizde yoğun olarak bulunan kekiğin bal aroması ile çam ormanlarından elde edilen balın aroması çok farklıdır. Sadece bal üretimi ile değil tozlayıcı özelliği ile de bitkisel üretimdeki önemi arıcılığın vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir.

650 ton bal üretimi, 6 ton bal mumu üretimi ve 37 bin kovan sayısı ile 550 üretici sayısına sahip ilimizde var olan potansiyeli geliştirmek ve ilimizi bal üretiminde söz sahibi yapmak amacı ile müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 2018 yılında 25 adet arılı kovan, 42 adet arı kovanı, 200 adet arı kolonisi, 100 adet arı kutusu, 425 adet damızlık ana arı kutusu, 125 kg arı peteği, 4 bin kg arı keki, bin 600 kg damızlık arı yemi alımı ile toplamda 127 bin 940 TL destek sağlanmıştır.”

AŞGIN: BALDA ŞİFA OLDUĞU AYETLE SABİTTİR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise arıyla ilgili Kur’an-ı Kerim’deki sure olduğunu vurgulayarak, “Arıya dağları tepeleri gez, güzel evler yap şeklinde ayeti kerime devam ediyor. Devamında arının farklı farklı renklerde ballar ürettiğine bahsediyor. Bütün meyvelerden tat diyor Kur’an-ı Kerim’de. Bu ayeti kerimeler her şeyi anlatıyor. Balda şifa olduğu ayetle sabittir. Mübarek bir hayvandır arı” diye konuştu.

Törende Vali Çiftçi ve beraberindekiler konuşmaların ardından maske giyerek petekleri kovanlardan çıkardı.

Hasat programı bal ve çeşitli ikramların ardından sona erdi.