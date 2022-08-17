Çorum'da belediye işçilerine 4500 TL'lik iyileştirme

Geçtiğimiz aylarda toplu sözleşme dışında işçisine ek zam protokolü uygulayan Çorum Belediyesi, yeni sözleşme süresine kadar olan 4 aylık süreç için yeni bir iyileştirme yapacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla duyurdu.

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında devam eden ücret iyileştirme görüşmeleri tamamlandı.

Aşgın Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile birlikte yaptığı canlı yayınla Çorum Belediyesi Personel Şirketi’nde hizmet veren ve yaklaşık 1500 işçiyi yakından ilgilendiren yeni iyileştirme yapıldığının müjdesini verdi.

Başkan Aşgın, canlı yayında yaptığı açıklamada: “Toplu sözleşme dönemine 4 ay gibi bir süre kalmış olmasına rağmen bu süreyi bekleyelim Ocak ayında masaya oturalım diyemezdik; çünkü biz mesai arkadaşlarımızın samimiyetine ve gayretine şahit oluyoruz. Sendikamızla oturduk ve çok kısa bir süre içerisinde de neticeye vardık. Personel şirketimizde çalışan yaklaşık 1500 kardeşimize bu 4 ay için Eylül ve Kasım ayında ödeme yapmak üzere toplam 4500 TL iyileştirme yapma kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Başkan Aşgın, ayrıca personel şirketi dışında belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kadrolu işçiye de ekim ayı içerisinde 1500 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da, “Emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve personel müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi.