Çorum'da belediyeye ait 2 otopark kiraya verildi

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Kadeş Barış Meydanı'ndaki 350 araçlık kapalı otopark ile Mevlana Çok Katlı Otoparkın 3 yıllığına kiraya verilme ihalesi gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede Kadeş Meydanı'ndaki otoparka 242 bin lira, Mevlana Otoparkı'na ise 152 bin lira teklif sunuldu.

İhalelerin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.