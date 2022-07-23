Çorum'da bıçaklı kavgada bir genç yaralandı

Çorum'da önceki gün gece saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Çorum'da bıçaklı kavgada bir genç yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum'da önceki gün gece saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçakkavgada bir kişi yaralandı.

Olay, merkez otobüs durağı arkasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençlerden biri bıçağını çıkarak, karşı gruptan gencin bacağına sapladı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bıçak darbeleriyle yaralanan genç olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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