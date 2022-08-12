Çorum'da bugün 3 deprem yaşandı

Çorum'da bugün 3 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde saat 09.07'de merkez üssü Çatak'da yerin 5 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde şiddetinde deprem meydana geldi. Ardından saat 11.58'de merkez üssü Sarmaşa'da 2.4 ve saat 16.20'de merkez üssü Hamamlıçayköy'de 1.8 şiddetinde deprem meydan geldi.

Bir günde üç depremin yaşanması halk arasında endişe oluştururken, Bilim Akademisi asli üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise Çorum'da yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "Çatak- Çorum’da 4,2 deprem oldu. Deprem muhtemelen Laçin Fayı üzerinde. Bu fay yaklaşık D-B uzanımlı, sağ yönlü ve doğrultu atımlı. 460 km uzunluğundaki bu fay KAF’ın bir kolu." ifadelerini kullandı