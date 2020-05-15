Çorum'da DOKAP memnuniyeti

EROL TAŞKAN

Çorum'un Amasya ile birlikte Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) illeri arasına alınması, Çorum'da memnuniyetle karşılandı. Vali Mustafa Çiftçi, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, DOKAP'la ilgili görüşlerini Hakimiyet'le paylaştı.

Vali Mustafa Çiftçi, DOKAP'ın Çorum'un uzun zamandır beklediği bir arzusu olduğunu ve buna kavuştuğunu belirtirken, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, DOKAP'o Çorum acısından önemli bir müjde olarak kabul ettiğini söyledi. Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da DOKAP kararının Çorum açısından çok önemli bir karar olduğunu dile getirdi.

NE DEDİLER:

VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ: "Çorum ilimiz Cumhurbaşkanı kararnamesi ile DOKAP´ın kapsadığı iller arasına dahil edildi. Kararın ilimize hayırlı uğurlu olmasını, hayırlı hizmetlere ve yatırımlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Böyle bir karar, Çorum´da halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, resmi kuruluşlarımızın, kamuoyunun uzun zamandır beklediği arzu ettiği bir karardı. Çok isabetli bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bizim DOKAP´tan beklentimiz, ilimizde tarım yapılan topraklarımızın % 46´sı sulanabiliyor. Bizim amacımız bu oranı daha da yukarılara çekmek. İlimiz aynı zamanda bir tarım memleketi. Çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran 41 bin tane işletmemiz var. Bunu 4´le çarptığımız zaman rakam 165 bine ulaşıyor. Yani 165 bin insanımız tarımla gelirini ve geçimini tedarik ediyor. Sulanabilir arazilerin artırılmasıyla beraber tarımla uğrasanlarda bir gelir artışı olacak. Aynı zamanda tarımsal üretim ve tarımsal sanayi de ivme kazanmış olacak. Böyle bir kararın alınmasında irade sergileyen, halkımızın beklentisine cevap veren başta muhterem Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız´a, sayın milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ÇETİN BAŞARANHINCAL: "KOBİ Başkenti Çorum´un DOKAP´a girmesi bizleri çok heyecanlandırdı. DOKAP kurulalı aşağı yukarı 9 yıl oldu. Biz de hemen hemen 1,5-2 yıldır, özellikle son dönemde DOKAP´ta yer almak için gerek oda gerek STK´lar olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bence bu bir müjde. Geç kalınsa bile hakkın teslim edilmesi diye düşünüyorum. 9 yıl aradan sonra bizim Çorum olarak DOKAP´a girmemiz, dezavantaj gibi görünse de ben bunun avantaja çevireceğimizi düşünüyorum.

DOKAP'ta artık bu saatten sonra Amasya ve Çorum'a pozitif bir ayrımcılık yapılacaktır. Kısa sürede açıığımız bu yarışta bölge olarak kapatacağımıza inanıyorum. DOKAP'ın bize faydaları ne olabilir. DOKAP özellikle turizm ayağında, Hititler´in başkenti bir ildeyiz, bunu belki ülkemize çok iyi tanıtamıyoruz. Bu büyük bir fırsat olacaktır. Yine tarıma dayalı sanayide, ciddi tarım altyapısıyla izlemekteyiz, Karadeniz'de görmekteyiz. DOKAP düzgün bir proje, doğru bir proje. Çorum olarak yarışa geç başladık belki ama bu açığı çok rahat kapatacak bir enerjiye sahibiz. Bölgenin KOBİ başkentiyiz. Girişimcilikte en önde olan illerden birisiyiz. Fırsat verildiği takdirde ki bugün fırsat günü, biz bu açığı çok kısa sürede kapatırız. Kamunun kaynaklarının çok doğru yerde harcanması için atılmış bir adım.Ajansların destekleriyle bu planlamada, bizlerin, STK'ların Çorum'la ilgili sıkıntılarımızı, dertlerimizi dile getirmeye, yatırım planına girmek için başka bir platform açılmış oldu. Burada da önemli ayağı STK'ların daha fazla dinlenmesi. Ben bizimde bu platformda karşılık bulacağımızı düşünüyorum. ticaret borsamız da ziraat odamız da esnaf odamız da , ticaret ev sanayi odası olarak, bölgesel yatırımlarda Çorum´un hakettiği karşılığı bulacağına inanıyorum. Heyecanlandık. şu dönemde özellikle bir hareketliliğin, bir ivmenin beklendiği bir dönemde, ülkemizin geçtiği sıkıntılı bir platformda Çorum´a bir dokunuş yapılması çok önemliydi. Bu yapıldı, öncelikle Çorum milletvekillerimize, Erol Kavuncu beye, Sayın Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank´a her dönemde Çorum´la ilgili hassas davrandığı için tabiki Cumhurbaşkanımız´a, kırmadı ve ciddi bir yaklaşımla bir talimatla Amasya ve Çorum´u hakettiği yere getirdiği için Çorum iş dünyası adına teşekkür ediyorum.

TİCARET BORSASI BAŞKANI NAKİ ÖZKUBAT: “İlimizin DOKAP projesine girmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve milletvekilimiz Erol Kavuncu’ya teşekkür ediyorum. Bunun ilimize çok büyük katkıları olacaktır. Yeter ki projeleri doğru değerlendirelim. Şuana kadar çıkan pek çok teşvik, hibe projelerinde maalesef kurumlar devre dışıydı. Kurumlar bu projelerin içerisinde yer alabilmektedir ve kurumlar aldığın içinde daha geniş, daha büyük projeler oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu nedenden dolayı bu projenin Çorum’da başarılı olacağına ve ilimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu projelerin başlangıcı Japonların teknik desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sözleşmesi ile oluşturulmuştur. Bence bizim önümüzde şöyle bir fırsat var. Japonlar’ın Hititler ile ilgili çalışmaları ve merakları vardır. Bu nedenle bu projede öncelikle Turizm’in de hedef olması gerektiğini düşünüyorum. Japonlarında bizim bu teknolojik katkı ve kazı alanlarının geliştirmesi projesine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bizim Çorum olarak Hitit bölgesi ile ilgili kazı çalışmalarında Japonların bu işe dahil edilerek, daha geniş çerçeveli ve daha hızlı çalışmaların yapılabileceğini, Çorum turizmine daha büyük katkılar sunabileceğine inanıyorum.

DOKAP projesinde yeşil yol projesi var. Karadeniz’in sırtlarından küçük bir yolla Karadeniz’in dağlarının gezilmesi projesi var. Doğayı bozmadan ve turizm kaynaklı bir proje. Bu projenin ilimizde de Hitit ve tarihi alanların olduğu yerlerde gerçekleşebilir. Bu konuda hızlı Japonlarla işbirliği içine girmeliyiz. Burada en büyük sorunumuz maalesef havaalanının olmaması ve hızlı bir ulaşımın sağlanmamasıdır.

İlimizde özellikle hayvancılık yönünden kaba yem projesinin uygulamasında DOKAP’ın büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bizim bölgemiz için uygulanabilecek diğer bir ana projede tohumculuk olarak düşünüyorum. Bunda da DOKAP projesinden büyük fayda sağlanacağına inanıyorum. Özellikle bu projenin 2020 yılı için 85 milyon TL bütçesinin olması, buna Çorum’unda dahil olmasından dolayı ilimizin gelişimine büyük katkı sunacaktır. Çünkü projenin ana amacı şudur. Bu bölgelerde göç vardır. Ana hedefte göçün durdurulmasıdır. Birde en büyük eksikliğimiz var. Sosyal yaşantı. Gençler özellikle sosyal yaşantı eksikliğinden dolayı büyük illere kaymaktaydı. Biz sosyal yaşantı imkanlarını bu projeler kapsamında kurumsal yapılar içerisinde sağlayabilirsek o zaman gençleri burada tutabiliriz ve göçü engelleyebiliriz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 12:37