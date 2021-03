Çorum'da hafta sonu uygulanacak kısıtlama ile ilgili yeni kararlar

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacağını açıklamasının ardından kırmızı kategoride yer alan Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

İşte alınan o kararlar;

-Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

-Uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında Ek-1 listede yer alan, 30/11/2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” belirtilen istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dâhil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

-Hafta içi günlerinde; 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin ise 14.00-18.00 (Cuma günleri 12.00-18.00) saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 04/03/2021 tarihli ve 2021/12 nolu kararının 4 üncü maddesinde “İlimizde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetinin 05/03/2021 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanmasına, belirtilen bu saatlerin dışındaki şehir içi toplu taşıma ulaşım hizmetlerini ücretli olarak kullanmalarına,” şeklinde yer alan ücretsiz kullanım saatlerinin ikinci bir talimata kadar 10.00-14.00 olarak uygulanmasına,

- Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00 – 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

-Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olmasına (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.), vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine, fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki işyerlerinin Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 – 17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilmelerine,

- İlimiz merkezi Bahçelievler Mahallesinde haftanın Cumartesi günleri kurulan semt pazarının aynı adreste haftanın Salı günleri kurulmasına, İlimiz merkezi Akkent (TOKİ) Mahallesinde haftanın Pazar günleri kurulan semt pazarının ise aynı adreste haftanın Çarşamba günleri kurulmasına,

- Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekânda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,

- Bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilmesine,

-Yeme-içme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

-Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin İlimiz merkezinde Valiliğimize, ilçelerde Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesine,

- Belirtilen kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin kolluk birimleri ve denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

-Genel kurul tarihinin sokağa çıkma gün ve saatlerine denk gelmesi halinde üyelerinin, genel kurul ve seçime katılımıyla sınırlı olmak üzere kısıtlamalardan muaf tutulmalarına,

- Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak kaydıyla yapılabilmesine şeklindeki uygulamaya, kısıtlama getirilen gün ve saatler dışında aynen devam edilmesine, ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021 tarihlerinde) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına, sadece 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğün hizmeti sunan çiçekçi, berber, kuaför, fotoğrafçı vb. işletmelerin ve çalışanlarının muaf tutulmasına,

- Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerinde HES kodu uygulamasının kullanılmasına ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00­19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine şeklindeki uygulamaya hafta içi günleri ile sınırlı olmak şartıyla aynen devam edilmesine,

- İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için; % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine şeklindeki uygulamaya hafta içi günleri ile sınırlı olmak şartıyla aynen devam edilmesine,

- İlimizde faaliyet gösteren özel ve resmi tüm eğitim kurum ve kuruluşlarında;

-Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12 nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesine,

-Ortaokul 5, 6 ve 7 nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11 inci sınıflarda uzaktan eğitime tam zamanlı olarak geçiş yapılmasına,

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edilmesine,

- 8 inci ve 12 nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilmesine,

-Okullardaki sınav uygulamalarına açıklanan takvim doğrultusunda devam edilmesine,

- İçişleri Bakanlığının 30/03/2021 tarih ve 5676 sayılı Genelgesi gereği salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

- Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına, buna yönelik günlük olarak düzenli bir şekilde bilgilendirme faaliyetlerinin cami ve belediye anons sistemi ile yapılmasına karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 21:06