Çorum'da haftasonu 20 cm üzerinde kar bekleniyor

Çorum Valiliği bugünden itibaren yurt genelinde olduğu gibi Çorum’un da soğuk ve kar yağışlı bir havanın içine gireceğini belirterek, aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmalarını, toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Valilik’ten yapılan açıklamada; “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27.01.2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir. Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Pazartesi ve Salı günü de kar yağışı beklenilmektedir” denildi