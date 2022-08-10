Çorum'da hekimlere medikal estetik eğitimi verildi

Çorum Tabip Odası ilk defa hekimlere yönelik ‘Medikal Estetik Uygulama Yöntemleri ve Komplikasyonları’ konulu eğitim programı düzenledi.

7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen ve Alin Biotech firmasının da desteklediği eğitime yoğun ilgi yüksek oldu.

Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Koçak konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de medikal estetik uygulamalara ilginin giderek arttığını ve bununla birlikte bazen teknik sorunlardan dolayı istenilen sonuçların alınamadığı belirterek, bazı durumlarda istenmeyen durumların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Hemen her hekimin uygulama yöntemi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Koçak, istenmeyen durumlar ile baş edebilmek için yöntemin bilinmesinin şart olduğunu dile getirerek güvenilir ellerde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim Çorum’un başarılı plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. İstemihan Öztürk ve Samsun’un başarılı medikal estetik doktoru Uzm. Dr. Nihal Ergen tarafından verildi.

Eğitime destek olan Alin Biotech Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayır ise yaptığı açıklamada, Çorum’un bir firması olarak her zaman tıbba hizmet ettiklerini ve ürün yelpazelerinin çok geniş olduğunu anlatarak, Çorum halkına ve doktorlarına her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi.

Dr.Özgür Koçak, başta plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. İstemihan Öztürk ve asistanı Özgenur Ölgün olmak üzere, medikal estetik doktoru Uzm. Dr. Nihal Ergen’e verdikleri eğitim ve diğer tüm yardımları için teşekkür ederek bir teşekkür belgesi takdim etti.

Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, Tabip Odası’nın Anayasal görevlerinden birisinin “mesleğin genel menfaatlere uygun olarak meslek erbaplarının gelişmesini sağlamak” olduğu ifade edilerek bu ve benzeri eğitim toplantılarının devam edeceği ve her zaman hekimlerin, halkın yararına olan her projede yer alacakları belirtildi. (Haber Merkezi)