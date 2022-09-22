Çorum'da içme suyu kesintisi olmayacak!

Çorum Belediyesi, 10 bin m3’lük yeni içme suyu deposu yapıyor.

Konu ile ilgili Belediye'den yapılan açıklamada, deponun tamamlanıp hizmete girmesiyle olası şebeke arızalarında en az 15 saat içme suyu temin edilebileceği belirtildi.

Göreve geldikleri günden beri altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını, şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinin altyapısını yenilediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içme suyu konusunda da devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde yapımına başladıkları 10 bin m3 temizsu deposunun tamamlandığında şehrin tamamının suyu kesilmiş olsa dahi diğer depolarla beraber şehre en az 15 saat yetecek su kapasitesine ulaşılacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Gün içerisinde su sarfiyatı pik seviyelere ulaşıyor. Bu durumda Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisin arıtma kapasitesi yeterli gelmiyordu. Böylelikle gece de su arıtılarak gün içerisindeki dalgalanmalara da cevap verilmiş olacak.” dedi.

Su depolama kapasitesi % 30 artacak

Yeni yapılan içme suyu deposunun hizmete girmesiyle su depolama kapasitesinin % 30 artacağına dikkat çeken Aşgın, “Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisi gün içerisinde yüksek ihtiyaca cevap verirken zorlanıyordu. Yapılan içme suyu deposuyla arıtma yükü de 24 saate yayılmış olacak. Büyük isale hatlarında meydana gelebilecek arıza durumunda hemen giderilemeyen ciddi problemler karşısında yeni yaptığımız içme suyu deposuyla şebekeye sürekli olarak su verilecek. Çorum’umuz için hayırlı olsun.” diye konuştu.