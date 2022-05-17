Çorum'da iki haftada 20 uyuşturucu zanlısı yakaladı

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki haftada 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik ekiplerince 1-15 Mayıs tarihlerinde Sungurlu ve Alaca ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan operasyonlarda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 15 şüpheli ile uyuşturucu ürettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 15,70 gram esrar, 7,05 gram sentetik kannobinoid, 5,02 gram metamfetamin, 681 sentetik ecza hapı, hassas terazi, yivsiz tüfek, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

(AA)