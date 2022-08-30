Çorum'da iki köy arasında mescit kavgası!

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Gölet köyü ile Tekkeşin köyü arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada araziye yapılan prefabrik mescit zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre Gölet Köyü sakinleri Akkaya Yaylasında cami yaptırmak istedi.

Caminin temeli atılırken Tekkeşin Köyü sakinleri ise caminin kendi arazilerinde yapıldığını iddia ederek cami inşaatı yanındaki prefabrik mesciti kaldırmak istedi.

İki köyün karşı karşıya geldiği olayda prefabrik mescit yanarak zarar gördü.

Çıkan kavga olay yerine gelen jandarma tarafından durdurulurken çok sayıda şahıs birbirinden şikayetçi oldu