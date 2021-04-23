Çorum'da ilginç korona vakası!

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında Çorum'da geçtiğimiz yıl yaşanan ilginç koronavirüs hikayesini paylaştı.

İskilip'in bir köyünde yurtdışında yaşayan bir kişinin koronavirüsten ölünce yakınları dahil köyde yaşayan herkesin meftayı gömmek istemediğini anlatan Çiftçi; "

"Geçtiğimiz yıl İskilip'te bir vatandaşımız yurt dışında pandemiden dolayı vefat etmişti. Cenaze yurtdışından tabutla geldi. Virüsten dolayı tabut açılmadan gömülecekti. Virüsten dolayı köy halkı 'Tabuta el süremeyiz.' dedi. İskilip Kaymakamlığı köy halkı tabuta yardım etmeyince İskilip Belediyesi'nden yardım istedi ama İskilip Belediyesi çalışanları da ; "Yakınları el sürmüyo da biz niye el sürelim." dedi En son ben Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'dan rica ettim o da sağolsun 4 kişi görevlendirdi tabuta el sürmeden meftayı gömdük.." ifadelerini kullandı.