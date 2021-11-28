Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çarşamba ve Perşembe günü Çorum'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Çorum'un da bulunduğu 36 ilde kar yağışı uyarısında bulundu.
Kar yağışı Çarşamba günü, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak.
Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 16:41