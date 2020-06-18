Çorum'da maske takmayana 900 TL ceza!

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği artan Koronavirüs vakalarına ilişkin maske denetimlerinin artacağını ve maske takmayanlara 900 TL ceza kesileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Koranavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan maske takma konusunda yeterli alışkanlığa sahip olmayan kişiler ile toplumun maske kullanımı konusunda istenilen seviyeye gelebilmesi için denetimler zorunlu hale gelmektedir.

İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, vaka sayısının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması amacıyla maske kullanımına yönelik denetimler artırılacak olup, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır." denildi

Açıklamaya göre Çorum'da her yerde maske takma zorunluluğu getirilmezken, kapalı alanlarda (market, AVM, pazar yerleri vb) denetimler artacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 17:25