Çorum'da Neoplan marka 2011 model otobüs icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum İcra Dairesi tarafından Neoplan marka 2011 model otobüs icradan satışa çıkarıldı.

550 bin lira değerindeki aracın anahtarı mevcut olup çalışır durumdadır. Ruhsat görülememiştir. Aracın plakaları üzerinde olmayıp şasi numarasından araç teyit edilmiştir. Araç yolcu taşımada kullanılan yolcu otobüsüdür. Oturma düzeni 2+1 şeklinde olup 41 yolcu kapasitelidir. Koltuk arkası ekranları mevcuttur. Koltuk ve döşemeler iyi durumdadır. Aracın iç kısmında hasar, eksik yoktur. Aracın sol yan bagaj kapakları üzerinde onarım yapılmış olup macunlu haldedir. Lastikler %90 seviyesindedir. Araç YÜKSEL OTO GALERİ -Ankara Yolu 5. Km Merkez/ÇORUM adresinde bulunmata olup, araç ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde görülebilir. Aracın bilirkişi vasıtasıyla teknik özelliklerinin tesbiti ve kıymet taktiri işlemleri yapılmış olup, gizli bir ayıbının ve teknik bir kusurunun olup olmadığı bilinmemektedir. İhale katılımcılarının aracın son halini görerek ihaleye katılması hususu ihtar olunur.

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Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 16:05