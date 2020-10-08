Çorum'da petrol aranacak

Türkiye, Karadeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfettikten sonra petrol bulabilmek için de çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 4 ilde petrol araması için ruhsat alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TP) petrol arama ruhsatı verilmesi ile ilgili kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SAMSUN, SİNOP, AMASYA VE ÇORUM

Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

RUHSATLAR 5 YIL GEÇERLİ

Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 12:10