Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’da Pazartesi Pazarı'nda meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İddialara göre daha önce aralarında hüsümet olduğu öğrenilen iki grup Pazartesi Pazarı’nda karşılaştı. Aracından tüfeğini çıkaran grup, karşı gruba üst üste ateş etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan eczacı ve sağlık ocağı çalışanları yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinde bulunan eczane de saçmalardan nasibini aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, eczanenin camlarını kırdı.

Polis saldırıdan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 23:08