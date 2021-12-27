Çorum'da yanan orman yeniden filizleniyor

FATİH BATTAR

Sinop'a bağlı Yalmansaray köyü ile Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Karetepe mevkii arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının izleri tamamen siliniyor.

Toprakla buluşturulan tohumlar filizleniyor. 3 Eylül 2020'de Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümüş ve yaklaşık 90 hektarlık alan zarar görmüştü. Çıkan orman yangını sonrası bölgeye dikilen fidanlar filizlenmeye başladı. Dikilen fidanların kısa sürede filizlenmesi herkesi sevindirirken, bölgenin yeniden yeşillenmesi için çalışmalar sürüyor.

ORMAN YANGINI HAKKINDA

Çorum'un Kargı ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda 3 Eylül Perşembe günü orman yangı çıkmış ve yangın 3 gün sonra kontol altına alınmıştı. Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. ve Cemal Ç. ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş, alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralanmıştı. Yangında 90 hektarlık alan kül olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 12:48