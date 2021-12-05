Çorum DENEYAP’ta Robotik ve Kodlama Proje Şenliği

FATİH AKBAŞ

DENEYAP Çorum Robotik ve Kodlama Proje Şenliği yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen şenlikte proje yarışmalarında dereceye giren gruplara ödülleri verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çorum DENEYAP İl Koordinatörü Engin Uzun açılış konuşmasını yaptı.

2017 yılında hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi’nin Türkiye Teknoloji Takımları Vakfı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle oluşturulmuş bir proje olduğunu belirten Engin Uzun, “Bu proje ile genç bireylerin gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmaları beklenmektedir. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi 1. faz olarak pilot seçilen 12 ilde kurularak hayata geçirilmiştir. 2. faz olarak 18 il daha eklenmiştir. Ana temada 81 il 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesinin kurulması planlanmış ve proje hızlı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. 2. faz iller arasında olan Çorum DENEYAP Atölyemize 100 ortaokul, 62 lise öğrencimizin asil olarak kaydı gerçekleşmiş ve 3 yıl boyunca teknoloji tabanlı eğitimler alarak yarınlarımızın bilim insanlarının yetiştirilmesinde çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.”dedi.

8 PROJE ŞENLİĞİNİN İLKİ YAPILDI

DENEYAP Türkiye atölyelerindeki genel amacın problem çözebilen, tasarım odaklı düşünebilen, proje ve teknoloji üretimi aşamalarında yer alabilen bireyler olarak gençleri 2 yıl boyunca 8 farklı teknoloji eğitimiyle donatarak, proje tabanlı üretim yapan takımlar haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Uzun, “Planlamalar doğrultusunda 8 adet yapılacak proje şenliğimizin ilkini ‘Robotik ve Kodlama’ çalışmalarımızla, bugün burada gerçekleştirmiş olduk. Ortaokul ve lise gruplarında bulunan öğrencilerimizin kurdukları takımlar ile DENEYAP Teknoloji atölyemizde projeler üreterek ulusal ve uluslararası bazda katma değer sağlamaya ve TEKNOFEST Uzay ve Havacılık Festivaline hazırlanmaya çalışıyoruz. 3 yıl sonunda mezun olan takımlarımızı, yalnız bırakmadan birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu gençlerimiz yarının mühendisleri, geleceğimizin mimarları olacaklardır. Hangi meslek grubunda çalışırsa çalışsın problem çözme becerileri gelişmiş, takım çalışmasına uyumlu bireyler olacaklardır. Bugün gerçekleştirdiğimiz Robotik ve Kodlama Proje Şenliğinde takımlarımıza bir tema verdik ve bu tema içerisinde onlardan projeler geliştirmesini istedik. Temamız geçtiğimiz yıllarda ve günümüz içerisinde toplumsal olarak mücadele verdiğimiz Afet ile Mücadele konusuydu. 21 takımımız burada araştırma geliştirme çalışmalarını yaparak hazırladıkları projelerini bizlere ve Çorum halkına sundular. Takımlarımız yaptıkları projelerle yarınlara katkı sağladılar. Takımlarımızın milli teknoloji hamlesi odağında yaptıkları ve kendilerini ifade ettikleri bu çalışmada gayet başarılı olduklarını gördük ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Bizim çalışmalarda kullandığımız kılıcımız kalemlerimiz olacaktır. Geleceğin bilim insanlarına bu kalemleri devrediyoruz ki yarınlarımıza ışık olsunlar. Tüm takımlarımızdaki gençlerimiz için söyleyebilirim ki bizleri muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, teknolojiye yön verecek o ışık gözlerinden okunmaktadır. Bugünün gençleri yarının mimarlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın Robotik ve Kodlama Proje Şenliği’nde dereceye giren gruplara ödüllerini protokol üyeleri verdi.

Programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, ÇORİMDER İl Başkanı Ayhan Boyraz ve Çorum DENYAP öğrencileri ile aileleri katıldı. Şenlik toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.