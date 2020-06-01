Çorum, DOKAP destekleriyle göç alan kent olacak

Çorum'un Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) kapsadığı illere eklenmesinin heyecanını yaşayan kentin yöneticileri ile iş dünyası temsilcileri, başta turizm ve tarım olmak üzere birçok konuda hazırlanacak projelere DOKAP'ın yapacağı katkılarla kentin göç alan bir konuma geleceğini belirtiyor.

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat'ın kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan DOKAP'ın kapsadığı illere Çorum ve Amasya'nın dahil edilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bölge illerinin gelişmesini ve bu illeri kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren değil, göç alan konuma getirmeyi hedefleyen, illerin sanayi, turizm, kentleşme ile daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP'a Çorum'un da dahil edilmesi, kentte sevinç ve heyecanla karşılandı.

Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresi başta olmak üzere çeşitli kurumların proje hazırlamaya başladığı kentte, önümüzdeki günlerde DOKAP'tan gelecek heyet ile yapılacak görüşmede fikir alışverişinde bulunularak yol haritası belirlenecek.

- "Tarımsal üretim ve tarımsal sanayi de ivme kazanmış olacak"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kararın hayırlı olmasını temenni ederek, DOKAP'ın Çorum'da hayırlı hizmetlere ve yatırımlara vesile olacağını söyledi.

Çorum'un uzun süredir DOKAP'ı kapsayan iller arasına girmeyi beklediğini vurgulayan Çiftçi, "Böyle bir karar halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, resmi kuruluşlarımızın ve kamuoyunun uzun zamandır beklediği, arzu ettiği bir gelişmeydi. Çok isabetli bir karar olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir kararın alınmasında irade sergileyen, halkımızın beklentisine cevap veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kentin DOKAP'tan beklentilerini de aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum aynı zamanda bir tarım kenti. İlimizde tarım yapılan topraklarımızın yüzde 46'sı sulanabiliyor. Amacımız bu oranı daha da yukarılara çekmek. Çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran 41 bin işletmemiz var. Bunu dörtle çarptığımız zaman rakam 165 bine ulaşıyor. Yani ilimizde 165 bin insanımız tarımla geçimini sağlıyor. Sulanabilir arazilerin artırılmasıyla tarımla uğraşanlarda gelir artışı olacak. Aynı zamanda tarımsal üretim ve tarımsal sanayi de ivme kazanılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

- "Kamunun kaynaklarının doğru yerde harcanması için atılmış bir adım"

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da KOBİ başkenti olan Çorum'un DOKAP'a girmesinin iş dünyasını çok heyecanlandırdığına işaret etti.

Çorum olarak yaklaşık iki yıldır DOKAP'ta yer almak için çalışma yürüttüklerini anlatan Başaranhıncal, "Bence bu bir müjde ve geç kalınsa bile hakkın teslim edilmesi diye düşünüyorum. Dokuz yıl aradan sonra Çorum olarak DOKAP'a girmemiz dezavantaj gibi görünse de ben bunu avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. DOKAP da bu aşamadan sonra Amasya ve Çorum'a pozitif bir ayrımcılık yapılacaktır. Bu yarıştaki açığımızı kısa sürede bölge olarak kapatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

DOKAP'ın Çorum'a turizm, sanayi ve tarım alanında birçok faydası olacağının altını çizen Başaranhıncal, şöyle devam etti:

"Hititler'in başkentine ev sahipliği yapan bir ildeyiz ancak bunu belki ülkemize çok iyi tanıtamıyoruz. İşte bu alanda yapılan çalışmalarla DOKAP, büyük bir fırsat olacaktır. Tarıma dayalı sanayide de ciddi altyapımız var. DOKAP'ın bu alandaki destekleri ortada. Çorum olarak aynı zamanda bölgenin KOBİ başkentiyiz. Girişimcilikte önde olan illerden birisiyiz. Belki yarışa geç başladık ama fırsat verildiği takdirde ki bugün fırsat günü, bu açığı çok kısa sürede kapatırız. Kamunun kaynaklarının doğru yerde harcanması için atılmış bir adım. Ajansların destekleriyle bu planlamada bizlerin, STK'ların Çorum ile ilgili sıkıntılarımızı, dertlerimizi dile getirmeye, yatırım planına girmek için başka bir platform açılmış oldu."

- "Öncelikli hedef turizm olmalı"

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ise DOKAP'ın Çorum'a çok büyük katkıları olacağını ancak projelerin doğru değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bugüne kadar teşvik ve hibe projelerinde kurumların devre dışı kaldığına dikkati çeken Özkubat, DOKAP'ın daha büyük projelerin oluşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Özkubat, öncelikle Hitit Medeniyeti'nin tanıtımı için turizm alanında çalışma yapılacağına inandığını belirterek, "Bu projede öncelikle turizmin hedef olması gerektiğini düşünüyorum. DOKAP destekleriyle Çorum'da hayvancılık alanında kaba yem projesi, tarım alanında tohumculuk projelerinin geliştirileceğini, ayrıca özellikle genç nüfus için sosyal hayatın geliştirilmesi için çalışmalar yürütülebileceğini, böylece göç veren değil, göç alan bir kent konumuna gelineceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 18:41