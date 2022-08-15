Çorum eğitim camiasına ismini hafızalara kazıtan hoca hayatını kaybetti

EROL TAŞKAN

Çorum’da yıllarca İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve yöneticilik yapan Nurettin Doğmuş vefat etti.

Çorum’da görev yaptığı sürede binlerce öğrencinin yetişmesine vesile olan ve Çorum eğitim camiasında ismini hafızalara kazıtan Nurettin Doğmuş (84), Ankara’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi yarın Ankara’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 19:35