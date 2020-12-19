Çorum Emniyetinin acı günü

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Baş Polisi Mehmet Haşim Gültekin(46), Koronavirüse yenik düştü.
25 gün önce corona testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 önce durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Gültekin, yaşam mücadelesini kaybetti.
Eşi sağlık çalısanı olan 2 çocuk babası Baş Polis Mehmet Haşim Gültekin'i son yolculuğuna memleketi Samsun'da uğurlanacak.
(İHA)Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020, 00:38