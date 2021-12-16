Çorum eski TSO Başkanı vefat etti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorumspor’un önceki başkanlarından, eğitimci-iş insanı Ümit Uzel (82), Ankara’da özel bakım gördüğü sağlık kuruluşunda bu sabah saat 08.00’de hayatını kaybetti.

Çorum sanayinin ünlü ustalarından, merhum Tevfik Uzel’in oğlu, Ümran Yurdemi, Niyazi Ünal Uzel ve Ayşe Kümbüloğlu’nun ağabeyleri, emekli öğretmen Özden Uzel’in eşi, Yasemin Sabuncu ve Elif Sezer’in babaları olan Ümit Uzel’in cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.