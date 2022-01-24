Çorum esnafı seçimini yaptı

FATİH BATTAR

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı esnaf odalarının 4 yılda bir gerçekleştirilen seçimleri tamamlandı.

2 Ocak’ta Çorum Kasaplar ve Celepler Odası genel kurulu ile başlayan esnaf odası seçimleri büyük heyecana neden oldu. Esnaf odaları seçimi 21 Ocak Cuma günü yapılan Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve leblebiciler Odası genel kurulu ile sona erdi.

Ağırlıklı olarak mevcut oda başkanlarının kazandığı seçimde 5 esnaf odasının başkanları değişti. Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Mustafa Köse’nin yerine Aşkın Çağlayan, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası’nda Halil Gürbüzer’in yerine Cumhur Palabıyık ve Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nda Burhan Balcı’nın yerine İsmet Çıtak seçildi. Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nda Nesimi Özkubat’ın yerine Ahmet Şen ve Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası’nın yeni başkanı da Hasan İlhan oldu.

GÖZLER MAYIS AYINDA

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminin ise Mayıs ayında yapılması bekleniyor. ÇESOB’un Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem Birlik Başkanını ise İl ve İlçe Oda Başkanları ile Oda Yönetim Kurulu üyeleri belirleyecek.

İşte güven tazeleyen ve yeni seçilen oda başkanları;

2 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan Recep Gür güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.



2 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Marangozlar Odası genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Ömer Latif Akdağ, 4 yıl daha başkan seçildi.



2 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası genel kurulunda Aşkın Çağlayan odanın yeni başkanı seçildi.



3 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Mobilyacılar Odası Genel Kurulu’nda 2 aday yarıştı. 16 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Yalçın Kılıç ile mobilyacı esnafından Fatih Erdal’ın yarıştığı seçimde ipi mevcut başkan Yalçın Kılıç göğüsledi.



3 Ocak’ta gerçekleştirilen Yorgancılar Odası seçimlerinde mevcut başkan Erdoğan Çerikçi güven tazeledi.



4 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası genel kurulunda 4 aday yarıştı. Mevcut başkan Erdoğan Yılmaz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.



4 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası genel kurulunda 2 aday yarıştı. Seçimde Hitit Ayakkabı Sahibi Cumhur Palabıyık odanın yeni başkanı oldu.



5 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Kalaycılar-Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası genel kurulunde mevcut başkan Sedat Ek, güven tazeledi.



6 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Terziler Odası genel kurulunda mevcut başkan Lütfi Barut ve Bülent Ecevit Umar başkanlık için yarıştı. Seçim sonunda mevcut başkan Lütfi Barut güven tazeledi.



8 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Necmettin Uzun 4 yıl daha başkan seçildi.



9 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası genel kurulunda mevcut başkan Özkan Şanal güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.



10 Ocak’ta gerçekleştirilen Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası seçimlerinde 2 aday yarıştı. Nesimi Özkubat ve Ahmet Şen’in katıldığı seçimde odanın yeni başkanı Ahmet Şen oldu.



11 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Hazır Elbiseciler Odası genel kurulunda 2 aday yarıştı. Mevcut başkan Necati Şimşek oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi.



13 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası genel kurulunda 2 aday yarıştı. Eski başkanlardan Hikmet Göktepe ve mevcut başkan Erol Bozkurt’un yarıştığı seçimde kazanan mevcut başkan Erol Bozkurt oldu.



13 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası genel kurulunda 2 aday yarıştı. Eski başkanlardan İsmet Çıtak ve mevcut başkan Burhan Balcı’nın katıldığı seçimde eski başkan İsmet Çıtak yeniden oda başkanı seçildi.



15 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Oto Galericiler genel kurulunda 2 aday yarıştı. Mevcut başkan Mehmet Gayretli, rakibine fark atarak 4 yıl daha başkan seçildi.



16 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası genel kurulunda 5 aday yarıştı. Kıyasıya geçen yarışta mevcut başkan Tahsin Şahin 1 oy farkla yeniden başkan seçildi.



18 Ocak’ta gerçekleştirilen Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası genel kurulunda 2 aday yarıştı. Mevcut başkan Halil Taşkaldıran’ın aday olmadığı seçimde Hasan İlhan ve Murat Üründü yarıştı. Seçimi Hasan İlhan kazanarak odanın yeni başkanı oldu.



21 Ocak’ta gerçekleştirilen Çorum Fırıncılar ve Simitciler Odası’nda ise 2 aday yarıştı. Mevcut başkan Seyit Arslan yeniden başkan seçildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 21:31