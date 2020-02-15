Çorum Far Bakım Merkezi açıldı

M.BURAK YALÇIN

Selami Ustanın sahibi olduğu “Çorum Far Bakım Merkezi” hizmete açıldı.

Ulukavak Mahallesi Akpınar 1. Cadde numara 26’da (Selimiye Camii arkası) hizmete giren Çorum Fark Bakım Merkezi ile ilgili bilgi veren işletme sahibi Selami Usta, tüm araçların far bakımını yaptıklarını, sararmış ve matlaşmış farları içten ve dıştan temizleyerek sıfıra yakın hale getirdiklerini belirterek, bakım merkezi tarzında Çorum’da ilk defa bir işletmenin açıldığını söyledi.

Çeşitli ikramların ardından açılış programı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 17:14