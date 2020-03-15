'Çorum havaalanına kavuşacak'

Çorum'da Akkent TOKİ bölgesinde inşaatı yarım kalan havaalanı inşatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum'un havaalanına kavuşacağını söyledi.

Havalanı ile ilgili müjdeyi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından duyurdu.

Aşgın yaptığı açıklamada; "Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’la birlikte Çorum Havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Bakanımız; “AK Parti iktidarında hiçbir iş yarım kalmadı. İnşallah Çorum’umuz havaalanına kavuşacak” diyerek bu konudaki tartışmalara son noktayı koymuştur." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 17:24