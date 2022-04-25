Çorum İHH Etiyopya’da yardım dağıttı

Çorum İHH her yıl olduğu gibi bu yıl da din, dil, ırk ayırt etmeksizin mazlum insanların yanında olmaya devam ediyor. İHH, Türkiye başta olmak üzere mazlum ve mağdur 123 ülke ve bölgeye yardım ulaştırıyor.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı Ramazan ayının ilk haftasında Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’ya (Habeşistan) giderek yardım faaliyetlerini gerçekleştirdi.

İHH, Etiyopya’ya 72 bin sterlinlik yardım götürdü ve dağıtımları gerçekleştirildi. Yüzlerce insana kumanya dağıtımı yapıldı. Yardım çalışmaları kapsamında Ramazan kumanyası ve iftar çalışmaları sürdürüldü.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı Bilal-i Habeşi’nin ülkesi Etiyopya’dan (Habeşistan) Çorum’a selamlarını getirerek şunları dile getirdi:

“İHH 2022 Ramazan Çalışmaları kapsamında Bilal-i Habeşi’nin ve hicrette Müslümanlara hamilik yapan Necaşi’nin ülkesi Etiyopya/Habeşistan’daydık. Afrika, Etiyopya/Afar Eyaleti, Aftera Bölgesinde Çorum İHH, Çorum MÜSİAD ve sizlerin bize emanet ettiğiniz bağışların dağıtımını yaptık. Bölgede iç tehditlerden dolayı on binlerce insan göç etmek durumunda kalmış. Ailesi ile birlikte üç gün yaya olarak yol yürüyerek daha güvenli bölgelere ulaşmaya çalışanlar var. Yokluk, açlık ve tehlikelerle pençeleşen Bilal-i Habeşi’nin torunlarına can suyu ulaştırmak bizlere nasip oldu. Bölgede yüksek seviyede güvenlik sorunu olduğu için dağıtımları bulabildiğimiz kapalı alanlarda yaptık. Çalışmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek. Desteğinizi bekliyoruz. Allah kabul etsin.”

ÇORUM İHH ETİYOPYA KOFELE’DE İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

Etiyopya’nın başka bir bölgesi olan Kofele’de, İHH Kofele Kız Eğitim Yurdu’nda yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarla iftar programı düzenlendi. O anları aktaran Selim Özkabakçı, “Oradaki çocuklarla konuştuk, onları dinledik. Gönüllerinin ne kadar geniş olduğuna, sevgilerinin dünyayı kuşattığına şahit olduk. Küçücük yüreklerine dünyayı sığdırmışlar. Her şeye rağmen hayata tutunmuşlar ve umutlarını hiç yitirmemişler. Bağışçılarımızdan ve emek verenlerden Allah razı olsun” şeklinde ifade etti.

Çorum İHH bu yıl il bazında Ramazan kumanyaları dağıtımına başladı. Çorum Merkez ve ilçelerinde kumanyalar 2500 ailenin sofrasında yerlerini alacak. Zekat ve Fitre dağıtımları da halen devam ediyor.

Ramazan çalışmaları ve yardımların, Ramazan ayı boyunca Çorum başta olmak üzere il il, kıta kıta dolaşarak devam edeceğini kaydeden Özkabakçı, “Destek olmak isteyenler şu adres ve iletişim numaralarından ulaşabileceği gibi, banka hesaplarından da yardımlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırabilirler. Haydi bu Ramazan yüzlerce tebessümün sebebi siz olun. İrtibat Tel: 0364 2242620 - 0538 8777655 Bağışlarınız için: Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği. Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01, Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01”dedi. (Haber Merkezi)