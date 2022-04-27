Çorum İHH, Mali’de mazlumlara umut oldu

Çorum İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında ilde yardım çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da hem doğu hem batı Afrika’da faaliyetlerine devam etti.

Ramazan’ın ilk haftası Çorum İHH İl Başkanı Selim Özkabakçı doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’da (Habeşistan) yardım çalışmalarını tamamlarken, Ramazan’ın ikinci haftasında ise Çorum İHH Kadın Başkanı Merve Taşkaya batı Afrika ülkesi Mali’deydi.

Ziyarette yüzlerce kişiye kumanya yardımı yapılırken, bölgede iftar programları düzenlendi, adak ve akika kurbanları kesildi. Hafızlık öğrencilerine Kur’an-ı Kerim ve başörtüsü dağıtımları gerçekleşti. Çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

‘SÖYLENEBİLECEK TEK KELİME; YOKLUK’

Mali ziyareti esnasında bölgeyi de gözlemleyen Çorum İHH Kadın Başkanı Merve Taşkaya izlenimlerini şu şekilde aktardı: “Ziyaret boyunca başkent Bamako ve civar bölgelerdeydik. Daha önce hiç yardım gitmemiş bölgelere yardım götürdük. Dağıtım esnasında insanlar sizi sabırla bekliyor ve asla karışıklık çıkarmıyor. Dağıtımlar başladığında ise yanınızdan geçen kocaman insanların gözlerindeki çocuk sevinci pek anlatılacak gibi değil. Bölgede halk Fransızca konuşuyor. Altın dahil yeraltı kaynaklarına sahip bu bölgede evleri dahi olmayan insanların ülkesinde gördüğünüz lüks yapılar -otel ve banka gibi- tahmin edileceği üzere yabancı ülkelere ait. Sömürü nedir, bir ülkeye medeniyet nasıl getirilmez şahit oluyorsunuz. Bu durumda insanların imrendiği ülkelere bir de bu zihniyet gözüyle bakmaları taraftarıyım çünkü ben bölgede gelişmemiş bir ülke değil, kendi üssü olarak kullanılabilmek için geliştirilmemiş bir ülke gördüm. Bölgenin kuzeyindeki terör olaylarından kaçan insanlar mülteci kamplarında çocuklarıyla birlikte çadırlarda kalıyorlar. Buradaki halka kumanya dağıtımları yaptık ve çocuklara çeşitli hediyeler vererek oyunlar oynadık. Bir tebessümün dili bilmediğiniz tüm dillerle başa çıkabiliyor. Dilini bilmediğiniz insanlar sevginizi hissediyor ve halk sizi dualarla yolcu ediyor. Yetimhane ve Kur’an Kursu ziyaretleri yaptık. Şartlar oldukça yetersiz. 150 hafızlık öğrencisi kursta bulunan camiye sığamadıkları için bahçede eğitim alıyor. Masa ve sıra lüks sayılacağı için yokluklarına değinmiyorum bile. Yetimhanelerdeki çocuklar verdiğiniz oyuncakları yemeye çalışıyor, verdiğiniz yiyeceklerin paketini açmayı dahi bilmiyorlar. Biz bunlardan haberdar oldukça ve haberdar ettikçe yapılacak ve dur denecek çok şey olduğunu düşünüyorum.”

İHH olarak Mali’ye 14 bin euroluk bir bütçe ile gittiklerini ve yardımları ulaştırdıklarını kaydeden Merve Taşkaya, “Allah tüm hayırseverlerden razı olsun. Yardımlarının hem Çorum yereline hem de tüm dünyaya dağılmasını isteyen hayırseverler aşağıdaki iletişim numaraları ve banka hesapları aracılığıyla yardımlarını ulaştırabilirler.

İrtibat Tel: 0364 2242620 - 0538 8777655. Bağışlarınız için: Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği. Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01, Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01”dedi. (Haber Merkezi)