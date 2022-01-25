Çorum İHH’dan Suriye için acil yardım çağrısı

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakcı, Suriye’deki çadır kamplarda, dondurucu soğuklarla mücadele eden on binlerce ailenin kömür ve un yardımı beklediğini söyledi.

Özkabakcı, “Suriye’de çadırlarda kalanlar donarak ölme tehlikesi ile karşı karşıya. Ocak ayı içerisinde Suriye’ye 3 tır kömür gönderdik, 3 tır kömür de hazırlıyoruz. Vicdanlar harekete geçmeli! Suriye’de savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan 11 yıldır zor şartlarda yaşıyor. Kış geldiğinde ise kar, yağmur ve soğuklar hasebiyle bu şartlar daha da zor hale geliyor. Çadır kentlerde dondurucu soğuklarla mücadele eden anneler çocuklarının soğuktan donmaması için yine o dondurucu soğuklarda çocuklarını yürüyüşe çıkarıyor. Savaş sebebiyle evleri dahi olmayıp çadırlarda yaşayan insanların çadırları da kullanılamaz hale geldi. Suriye’nin İdlib şehrinin merkezi dahil olmak üzere Cisr Şuğur, Maarrıt Mısrıyn, Harim, Dana, Atme, Sarmada ve Deyr Hassan bölgelerinde bulunan çadır kentlerden 209 tanesi en son yağan yağmurlardan etkilenmiş olup bu çadır kentlerdeki 6.318 çadır artık kullanılamaz hale gelmiştir. Aynı şekilde Afrin kentinde de yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda çadır yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Afrin’in merkezi ve diğer bölgelerinde de çok sayıda yardıma muhtaç mağdur aile bulunuyor.” dedi.

Etkilenen bu çadır, çadır kent ve ailelerin acilen ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özkabakcı, Çorum İHH Olarak hayırseverlerin ayni ve nakdi yardımlarını beklediklerini ifade etti.

Katkı sağlamak isteyen bağışçılar, belirtilen banka hesaplarından bağışlarını yapabilirler.

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