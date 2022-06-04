Çorum ile Kırıkkale arasında arazi savaşı!

FATİH BATTAR

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyü ile Kırıkkale’nin Danacı köyü arasında kalan arazi iki köyü birbirine düşürdü. Edinilen bilgilere göre iki köy arasında kalan alan ile ilgili kavga yaklaşık 50 yıl önce başladı.

Davalık olan alan ile ilgili Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay yaklaşık 200 dönüm büyüklüğündeki alanın tapusunun İnegazili köyü sakinlerinden Mehmet Özsoylar’a ait olduğuna dair bir karar verdi.

Kararın ardından yeni sınırların belirlenmesi için bir çalışma başlatıldı. Kırıkkale ve Sungurlu jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sınır belirleme çalışmalarının yapıldığı esnada köylüler arasında yine bir gerginlik çıktı.

İnegazili köyü çiftçileri ile Danacı köyü vatandaşları arasında arbede yaşanırken, Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

51 yıl önce başlattıkları hukuki sürecin son bulduğunu belirten arazi sahibi Mehmet Özsoylar, “Yargıtay tapumuzun bizlere verilmesini onayladı" dedi

Özsoylar, arazinin dedesinden babasına, babasından da kendi ve kardeşlerine miras kaldığını söyledi.

Kırıkkale Danacı köyü sakinleri ise karara isyan etti. Bazı köy sakinleri karardan dolayı gözyaşlarını tutamadı.

Bu alanın mera olarak kalması gerektiğini dile getiren Danacı köyü sakinleri ise sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak; “Yıllardır mera olarak kullanılan topraklar birkaç kişinin birkaç ton ekin alacak diye Danacı köyü ve civar köylerin hayvanları aç bırakılamaz.” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 19:45