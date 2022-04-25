Online kitap satış platformu İdefix, Türkiye'nin kitap okuma istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre Türkiye’de 81 il içinde Çorum kitap okumada 76.sırada yer aldı.

Çorum, bu istatistikle en az kitap okuyan 5 il arasında yer alıyor.

Online kitap satış platformu İdefix, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin okuma haritasını çıkardı. Bu haritaya göre Türkiye’nin illere göre kitap okuma sıralaması belirlendi.

En Çok Kitap Okuyan Şehirler?

Türkiye’nin en çok kitap okuyan şehri Ankara. Ankara’yı 2.04 okuma endeksi ile İstanbul takip ediyor. Ardından; Muğla, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Tunceli, Edirne, Yalova, Kocaeli sırasıyla en çok kitap okuyan on şehri yer alıyor.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü), Türkiye’nin kitap okuma oranına göre dünyada 86’ncı sırada yer aldığını açıklamıştı. Türkiye’nin kitap endüstrisinde iyi düzeylerde olduğu bilinse de, elde edilen verilere göre aynı başarıyı okuma oranında gösteremediği görülüyor.

Hangi Yazarlar ve Hangi Kitaplar Tercih Ediliyor?

Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Yuval Noah Harari, birçok şehirde en çok sevilen yazarlar arasında bulunuyor. Sabahattin Ali, Yaşar Kemal ve Jules Verne gibi isimler de okurlar tarafından sevilen diğer yazarlar arasında öne çıkıyor. İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları da en çok tercih edilen yayınevleri arasında dikkat çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 12:20