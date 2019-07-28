Çorum Leblebisi’ne bilimsel destek

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) tarafından Çorum Leblebisi ile hazırlanan proje Çorum Leblebisi adına heyecan uyandırdı. HÜBTUAM Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisi Hakan Apaydın tarafından hazırlanan bilimsel proje, Çorum İçin Bir Projem Var işbirliği kapsamında Çorum Belediyesi tarafından da desteklenmeye değer bulundu.



BİR İLKE İMZA ATILACAK

Tamamen bilimsel yöntemlerle ele alınacak Çorum Leblebisi'nin kalitesi ve faydaları, kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel raporlarla ortaya konacak.



HACETTEPE İLE ORTAKLAŞA YAPILACAK

Çorum Leblebisi'nin tüm imalat sürecini ele alarak, üretim safhasında ortaya çıkacak sağlık zararlısı oluşumları minimuma indirecek olan çalışma, Hitit Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi hocaları tarafından ortaklaşa yapılacak.



BU PROJE ÇORUM'A YAKIŞIYOR

HUBTÜAM çatısı altında geliştirilen projenin başında yer alan Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisi Hakan Apaydın, 'Neden Çorum Leblebisi?' sorusunu şöyle cevapladı; "Çorum'un en önemli değerleri arasında yer alan Çorum Leblebisi'nin izlerini ekonomik alanlarının tümünde görmek mümkün. Binbir emek ve özveriyle Çorum Leblebisi'ni mevcut ününe kavuşturan leblebici esnafının, buradan kazandığı birikimini önce limeciliğe, oradan da tuğla ve kiremit fabrikalarına aktardığı göz önüne alındığında, gelinen başarılı noktanın makina sektörüyle taçlandığını görürüz. Bu mantıktan hareketle, Çorum'un gurur kaynaklarından birisi olan Çorum Leblebisi'nin Çorum açısından ekonomik değerle birlikte manevi bir değer taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

BİLİMSEL SORUMLULU-ĞUMUZU YERİNE GETİRECEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

"Sıradan bir üniversite olmaktan öte, bulunduğu şehrin dinamiklerine dokunarak, bilimsel analiz ve araştırmalarıyla şehrin katma değerlerine katkı sağlayan bir üniversite vizyonu taşıyan Hitit Üniversitesi'nin Çorum Leblebisi ile ilgili de katkı sunmasını bir sorumluluk kabul ederek yola çıktık ve projemizi geliştirdik. Bu süreç içerisinde Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve HÜBTUAM Müdürümüz Prof. Dr. İrfan Kurtbaş'tan büyük bir destek gördük. Öte yandan Çorum İçin Bir Projem Var protokolü çerçevesinde, üniversitemizin projelerine destek olan Çorum Belediyesi de projemizi destekleme kararı aldı. Bu yolda bize katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum."



NASA'NIN UZAYDA KULLANDIĞI SİSTEMİ LEBLEBİ İÇİN KULLANACAĞIZ

NASA tarafından uzayda kullanılan Lazer İndüklü Plazma Spektroskopi (LİBS) Analiz yöntemini, leblebinin üretim aşamasında kullanacağız. Alternatif ısıl derecelerinde yapılacak laboratuvar üretimlerinde, leblebideki ağır metal oluşumları ve faydalı minerallerin seviyeleri test edilerek, en uygun aralık belirlenecek."



"Tekstürel Analiz dediğimiz yöntemle, Çorum Leblebisi'nin gevreklik durumu belirlenip, ortaya konacak nümerik değerler kayıt altına alınacak. Çorum Leblebisi'nin üretim ve tüketim standardizasyonunun haritasını oluşturacak olan çalışma değerlerine göre, bilimsel veriler kayıt altına alınacak."



ÇORUM LEBLEBİSİ'NİN FAYDALARI BİLİMSELLİKLE İSPAT EDİLECEK

"İnsanların beğenerek tükettiği Çorum Leblebisi'nin faydaları, genel geçer ifadelerle anlatılmak yerine, çalışmalardan ortaya çıkacak bilimsel verilerle tarif edilecek. Dünya pazarında kabul görecek olan bilimsel raporlar, bir nevi Çorum Leblebisi'nin kimliğini oluşturduğu gibi Çorum'un kendi markasına olan sahiplenişine de başarılı bir örnek teşkil edecek."

Üniversite-Sanayi işbirliği esasına yürekten inanan bir üniversite olarak, leblebicilik sektörünü ünü Türkiye sınırlarını aşan bir konuma taşıyan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çorum Leblebisi sıradan bir ekonomik değerden öte, bir kültürün, ahilik geleneğinin ve başarılı bir ustalığın yaşatıldığı kıymetli bir alandır. Bizler de bu çalışmamızla Çorum Leblebisi'nin bilimsel inceleme ve testlerini yaparak, ününe ün, katma değerine katma değer katmak istiyoruz."

"Her kavurma sıcaklığı ve süresi içerisinde nohutun leblebiye geçişindeki tüm evreler incelenecek ve faydalı minerallerin korunması sağlanıp, rapor haline dönüştürülecek. Tüm bu çalışmaların içerisinde raf ömrünün de test edilip, uzatılması için gerekenler ortaya konacak."

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2019, 19:25