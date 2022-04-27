‘Çorum önemli bölgelerimizden bir tanesi’

M.BURAK YALÇIN

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü, Kent Şeker Ceo’su İhsan Karagöz, Ramazan Bayramı öncesi Çorum’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şeker üretimi hakkında bilgi veren İhsan Karagöz, Çorum’un bayram şekeri tüketiminde Kent Şeker’in önemli bölgelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bazı firmaları ziyaret eden Mondelez International Türkiye Genel Müdürü, Kent Şeker Ceo’su İhsan Karagöz, şeker satışlarıyla ilgili firma sahiplerinden bilgi aldı.

Ziyarette açıklamalarda da bulunan İhsan Karagöz, bu sene Türkiye’de yaklaşık 25 bin civarında bayram şekeri tüketilmesini beklediklerini belirterek, “Çorum bizim bayram şekeri tüketiminde önemli bölgelerimizden bir tanesi. Çok bayram şekeri tüketiliyor. Bu sene 13 bin ton bayram şekeri ürettik. Bunun 10 bini Ramazan Bayramı’nda, 3 bin tonu da Kurban Bayramı’nda satılacak” dedi.

Kent Gıda’nın Türkiye’nin ihracat şampiyonlarından olduğunu da aktaran Karagöz, üretimlerinin yaklaşık 50’sini ihracat yaptıklarını, bundan dolayı da hem ülkeye döviz kazandırdıklarını hem de yeni istihdam kaynakları oluşturduklarını kaydetti.