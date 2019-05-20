Çorum OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın 14.’sü Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (Çorum OSB) yapıldı.

Prof. Dr. Ercan Gegez'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Çorumlu sanayiciler ile Çorum OSB'nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Çorum OSB Ortak Akıl Toplantısı’na; Altınbaş Üniversitesi Rektör Danışmanı ve toplantı moderatörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez, Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum TSO Başkanı ve Çorum OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çetin Başaranhıncal, Halkbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı, Gazel Değirmen Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı, Makina ve Enerji Endüstriyel Çözümler Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Altıkardeş, Alapala Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Dura Makina Genel Müdürü Macit Çubuk, Tez Oksijen Sanayi Genel Müdürü Malik Battal, Ünal Yem Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan, Duduoğlu Çelik Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu, Armor Isı Transfer Sanayi Genel Müdürü Mücahid Ahmed Köksal, Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık ve Turkishtime Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Özkan katıldı.

ANADOLU’YU KARADENİZ’E BAĞLAYAN KÖPRÜ: ÇORUM OSB

Günümüzde 138 farklı ülkeye ihracat yapan işletmelerimizin yoğunlaştığı bir merkez olan Çorum OSB’de, 16 farklı sektörde yaklaşık 114 firma faaliyetini sürdürüyor. Çorum OSB, alt ve üst yapı yatırımları, sunduğu hizmetler, 5. teşvik bölgesindeki yatırım desteklerinden yararlanması, cazip arsa fiyatları ve uygun ödeme vadeleriyle yatırımcılar için önemli bir fırsat merkezi.

Çorum OSB’nin son yıllarda daha tercih edilebilir bir konuma gelmesinde; kentin Doğu Karadeniz’i Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde bulunması, yapım ya da proje aşamasındaki yolların ve demiryolunun ulaşım açısından kolaylık sağlayacak olması, makine sanayi başta olmak üzere uzmanlık düzeyinde sanayi kültürünün varlığı, her sektöre yönelik gelişme gösteren lojistik hizmetler ve üretimler, ticarete konu olan tarımsal ve sınai ürünlerdeki çeşitlilik, sermaye birikimi, eğitim ile iş dünyası arasında güçlü bağların kurulması gibi faktörler etkili.

ÇORUM OSB’Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK 10 PARAMETRE

Toplantıda, hızla değişen küresel rekabet koşullarında Çorum OSB’nin gelecekte de gücünü koruyabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

DEMİRYOLU ACİL İHTİYAÇ

Çorum’un devletten en acil talebi demiryolu. Özellikle ürünlerin nakledilmesi ve dünya pazarındaki rekabette kentin gücünü artırmak adına bu ihtiyacın karşılanması, Çorumlu sanayici açısından çok önemli. Merzifon havalimanının desteklenmesi veya Çorum’a havaalanı yapılması da kentin gündeminde hemen ikinci sırada geliyor. Bu ihtiyaçların karşılanması, giderek ihracata yönelen Çorum’a büyük bir avantaj kazandıracak.

SAMSUN LİMANI İŞLER HALE GETİRİLEBİLİR

Samsun’da bir liman var ama Çorumlu sanayici deniz yolu taşımacılığı yapacağı zaman ürünlerini İstanbul’a götürmek zorunda kalıyor. Samsun limanının neden çalışmadığı araştırılıp, sorunlarının tespit edilerek çözülebilmesi için girişimlerde bulunulmalı. Samsun limanının işler hale getirilip, Çorumlu sanayicinin buradan yararlanabilmesinin yolu mutlaka açılmalı.

EĞİTİM SORUNUNU DEVLET ÇÖZEBİLİR

Ebeveynler ve gençler okul seçimlerinde bilinçli hareket etmiyor. Çocuğun kapasitesi, yetenekleri ya da iş sahası, piyasa koşulları gibi etmenler bu seçimlerde dikkate alınmıyor. Ülkemizde hedefe yönelik olmayan, amacı belirlenmemiş bir eğitim sistemi var. Bu haliyle eğitim sistemimizden verimli sonuçlar almak mümkün değil. Konuyla ilgili devlet özel ve acil çözümler geliştirmeli.

EPDK’NIN FİYAT POLİTİKASI DEĞİŞMELİ

EPDK’nın son politikaları sonucu ortaya çıkan enerji maliyetleri, bu enerjiyi imalatında yoğun olarak kullanan firmalar üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturmakta. Her ay değişen enerji fiyatları söz konusu. Firmalar üretim yaparken ileriye dönük bir maliyet planlaması yapamaz halde. EPDK’nın enerji fiyatlarını daha istikrarlı bir seyir üzerine oturtması gerekiyor.

ÇORUM’DA TEKNOLOJİK SIÇRAMA İHTİYACI

Teknolojik anlamda Çorum sanayisi gelişmişlik sendromunun zirvesine ulaştı ve tıkandı. Bu eşiği atlayabilmesi için kamunun desteği gerekiyor. Konya’da bunun bir örneği yaşandı. Konyalı 24 girişimci ile Aselsan, 250 milyon dolar sermayeli ortak bir silah fabrikası kurdu. Savunma sanayisinin Ankara’da öbeklenmiş olması zaten stratejik olarak yanlış. Teknolojik anlamda bir sıçrama yapılabilmesi için bu tür bir kamu yatırımı Çorum’a da kazandırılmalı.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE ŞART

Türk sanayicisi küresel rekabette ilerleme kaydedebilmek için bir yandan maliyetlerle, teknolojik gelişmelerle, verimlilikle, sevkiyat sorunlarıyla uğraşırken, diğer yandan da haksız rekabetle baş etmeye çalışıyor. Haksız rekabet gelişmeyi ve markalaşmayı sabote ediyor.

Bu çerçevede kayıt dışılığın acilen önlenmesi ve devletin bu konuda daha sert önlemler alarak, haksız rekabeti önlemesi gerekiyor.

TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik uygulamaları kapsam olarak daha verimli olacak şekilde düzenlenebilir. TOBB’un veya SİAD’ların görüşlerine kısmen değer veriliyor ama yereldeki görüşler çok ciddiye alınmıyor. Özellikle sektörel bazlı teşviklerde Anadolu’nun çok önemsenmediği görüşü hakim. Görüşlerine kulak verilmesini arzu eden Çorumlu sanayici, teşvik konularında pozitif ayrımcılık beklentisi içinde.

TOKİ, FABRİKA BİNASI DA YAPMALI

10 yıl vadeyle konut alınabiliyor, yakın gelecekte bu daha da uzatılacak gibi görünüyor. Ama sanayi yatırımına 6 yıldan daha fazla bir bina finansmanı yapmak mümkün değil. Bu vadeler genişletilmeli, sanayicinin üzerinden bu yük alınmalı. TOKİ gibi kamu kurumları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından bu binalar yapılabilir, sanayici de kira öder gibi 15-20 yıl bedelini ödeyerek, binayı üzerine geçirebilir.

TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ

Türkiye’de ticari alacakların tahsil garantisi tam olarak yok. Devlet son dönemde bununla ilgili bir alacak sigortası çözümü geliştirmiş olsa da rakamlar ve oranlar yeterli değil. Çünkü alacağın ancak küçük bir kısmı karşılanabiliyor. Ödeme evraklarının güçlendirilmesi lazım. Buna rağmen bir kayıp ya da batak olursa da bunun bir dayanışma sistemi veya sigorta sistemi içinde telafi edileceği bir çözüm üretilmeli.

ÇORUM DAHA CAZİP KILINMALI

Çorumlu sanayici belli bir büyüklüğün üzerine çıktığında, yapısal organizasyon sorunlarıyla karşılaşıyor. Çorum’da bu süreci yönetebilecek profesyonel yeteri kadar yok. Üniversiteden mezun olmuş yeni çalışanlarla da bunu yapma şansı bulunmuyor. Çorum’da, bilgi ve tecrübesi olan yetişmiş insanları kente getirecek, o ihtiyaçları karşılayacak bir ortam yaratmaya ihtiyaç var. (Haber Merkezi)