Çorum Özel Hastanesi’nden çocukları sevindiren ödüller

FATİH BATTAR

Çorum Özel Hastanesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlediği geleneksel resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri bugün AHL Park AVM’de düzenlenen törenle verildi.

Yarışmada birinci olan Hüseyin Alptuğ Duman’a bisiklet, ikinci olan Ada Eryaşar’a tablet, üçüncü olan İpek Öztürk’e ise kablosuz kulaklık hediye edildi.

Ayrıca 3 öğrenciye mansiyon ödülü verilirken, sergileme ödülü almaya hak kazanan öğrencilere de kitap seti hediye edildi.

Ödül törenin ardından sergiye katılan vatandaşlar öğrencilerin ‘‘Kahraman Sağlık Çalışanları’ konulu resim sergisini gezerek bilgi aldı.