Çorum sağanağa teslim!

Çorum'da bugün akşam saatlerinde yağan yağmur dünkü gibi etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çorum Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dün uyarı yapmıştı. Dünkü gibi şiddetli olmasa da bugün yine akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı caddelerde kanallar patlarken, onca uyarıya rağmen yağmura hazırlıksız vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar güçlükle ilerken, yağmurun şiddetinin dünkü gibi olmaması sevindirdi.

Şiddetli yağış olacağı için önceden önlemini alan belediye ekipleri gelebilecek ev ve işyeri su baskınlarına karşı teyakkuz halinde. Dün hummalı bir çalışma yürüten ekipler, bugün de görevinin başında gelecek ihbarlara karşı hazırda bekliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ SUNGURLU'YU DA VURDU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış sonrası bir evin bahçesini basarken sürücüler ise araçları ile yolda kaldı.

Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Sağanak yağış uyarısının verilmesinin ardından Sungurlu Belediyesinin aldığı tedbirler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, su basan evde incelemelerde bulundu. Dağaşan, sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 20:17