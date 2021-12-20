Çorum sallanıyor!

FATİH BATTAR

Çorum'da akşam saatlerinde art arda 2 deprem meydana geldi.

Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde 3.8 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Sağpazar köyünde olan saat 20.49'da ve 22.21 sularında 3.8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi.

Depremin, 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre 2 depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 17 Aralık'ta da Sağpazar köyünde 4.0 şiddetinde deprem meydana gelmişti.