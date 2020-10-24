Çorum sanayisinin acı günü

EROL TAŞKAN

Makine ve Enerji A.Ş. Genel Müdürü Celal Manan, dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede dün gece 03.00’te vefat eden Celal Manan’ın son yolculuğunda dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Hayat Şırınga, Hitit Yalıtım başta olmak üzere Çorum’un kıymetli markalarının temelinden yükselişine kadar emeği bulunan Celal Manan, gurur duyduğumuz Çorum sanayisinin duayenlerindendi.

Ufku, vizyonu, başarıya odaklı iş disiplini ve yeri doldurulamaz tecrübesiyle tanıyan herkesin gönlünde müstesna bir yeri olan Celal Manan, saat 11.00’de kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda defnedildi.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, tüm dostları ve sanayi camiasına başsağlığı diler.