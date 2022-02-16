Çorum-Sungurlu arası hız limiti açıklandı

14 Şubat tarihinde Çorum-Sungurlu arasında başlayan Ortalama Hız Sistemi ile birlikte araçların hız limitleri de açıklandı.

Konu ile ilgili Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; “2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesine göre bölünmüş karayollarında; otomobil (M1-M1G) sınıfı araçlar için 110 km, panelvan (N1) sınıfı araçlar için 100 km, minibüs (M2) / otobüs (M2-M3) sınıfı araçlar için 90 km, kamyon (N2-N3) / kamyonet (N1-N1G) / çekici (N2-N3) sınıfı araçlar için 85 km, ve diğer araçlar için ise aynı yönetmelikte belirtilen hız sınırları geçerlidir.” denildi

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Çorum-Sungurlu güzergâhları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kurulumu tamamlanarak geçtiğimiz günlerde devreye alınmıştı.

Çorum PTS çıkışı ile Sungurlu PTS girişi arası 61.051 metre, Sungurlu PTS çıkışı ile Çorum PTS girişi arası ise 61.197 metre olmak üzere çift yönlü Ortalama Hız Sisteminin bulunduğu, kurulumu yapılan bölgeye Karayolları 73. Şube Şefliğince sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi.

Araç cinslerine göre kontroller sırasında yönetmeliğin öngördüğü azami hız sınırlarını %10 nispetinde aştığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 inci maddesine göre işlem yapılamayacak.