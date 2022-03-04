Çorum SYDV 11 personel alacak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine 60 kişilik personel alımı yapılacak.

Çorum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 kadın, 1 erkek olmak üzere 11 temizlik görevlisi alımı yapacak.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İlana son başvuru tarihi ise 7 Mart olarak açıklandı. İlana kabul edilen adaylar 8 Mart'ta mülakata alınacak. Çalışma süresi ise yıl sonunda bitecek.

Personel

ve işçi alımlarında herhangi bir KPSS puanı aranmıyor.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Çorum ili merkez ilçesinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak,

18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını geçmemiş olmak,

Adli Sicil kaydı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

İşe alınan çalışanlara proje süresince ödenen aylık tutar net asgari ücreti aşmayacaktır.

Herhangi bir suç yükümlülüğü olmamak,

Her türlü iklim şartlarında çalışmayı kabul etmiş olmak ve görevini yerine getirmesine engel herhangi bir sorunu olmamak,

Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve Mesleki askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak gereklidir.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 14:34