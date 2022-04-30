'Çorum'u marka şehir yapmak için çalışıyoruz'

FATİH BATTAR

AK Parti İl Teşkilatı tarafından 'Vefa İftarı' düzenlendi. İftar programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum’a yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, "Gerek gençlik yatırımlarında gerek spor yatırımlarında Çorum’u bir marka şehir olma noktasında el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

TSO Fuar Kompleksi'nde gerçekleşen iftar programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Agah Kafkas, Salim Uslu, Murat Yıldırım, Ahmet Aydoğmuş, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum’a yapılan yatırımların artarak devam edeceğini kaydetti. Çorum’u marka şehir yapmak için el birliğiyle çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Çorum’u tıpkı diğer illerimiz gibi Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla nasıl 20 yılda farklı bir noktaya getirdiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine teşkilatımızla, Cumhur İttifakımızla, milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle el ele vereceğiz, hizmet çıtamızı daha da yukarılara taşıyacağız.

Çorum’un çocukları, gençleri, kadınları için çalışıyoruz. Çorum’daki tesisleşmemizi görüyorsunuz. Sağlıkta, eğitimde, sanayide çok farklı boyutlara geldiğimiz gibi gerek gençlik yatırımlarında gerek spor yatırımlarında Çorum’u bir marka şehir olma noktasında el birliğiyle çalışıyoruz. Salonlarıyla, sahalarıyla, gençlik merkezleriyle, yüzme havuzlarıyla, kamplarıyla sadece Çorum merkezde değil ilçelerine hatta köylerine kadar hep birlikte kalkınma ve gelişme mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda geçtiğimiz süreçte kararını aldığımız ve temelini attığımız hizmetlerimizi milletimize sunmak için yine bir araya geleceğiz" dedi.

2023 seçiminde Çorum’un milli iradenin en güçlü mesajını vereceğinin de altını çizen Kasapoğlu, “Önümüzde 2023 süreci var ve bu sürece bugüne kadar olduğu gibi el ele, omuz omuza vererek yürüyeceğiz. İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi Çorum ilçeleriyle ve köyleriyle tüm Türkiye’ye adaletin, demokrasinin, milli iradenin mesajını en güçlü şekilde verecek. Ve biz de bu süreçte ne gerekiyorsa hep birlikte en başta inanarak ve çalışarak, durmadan, yorulmadan, hiçbir fitneyi fesadı aramıza sokmadan hedeflerimizi birer birer gerçekleştirebileceğiz" diye konuştu.