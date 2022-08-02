Çorum Ülkü Ocakları’nda teknoloji odaklı kurs hazırlığı

FATİH AKBAŞ

Çorum Ülkü Ocakları, gençlere Blokzincir, NFT, Metaverse, DAO ve yazılım eğitimleri vermeye hazırlanıyor.

Ülkü Ocakları Sosyal Medya ve Tanıtım Birimi, gençlere yönelik Blokzincir, NFT, Metaverse, DAO ve yazılım kursları açmak için alt yapını oluşturdu.

Ülkü Ocakları’ndan konu hakkında yapılan açıklamada, Blokzincir, NFT, Metaverse, DAO gibi bütün alanlarda, modern teknolojinin ihtiyaç duyduğu hemen her yerde Ülkü Ocakları’nın Türkiye’nin nitelikli insan gücünü oluşturmasında öncü olmaya devam edeceği belirtilerek, “Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de; Sosyal Medya ve Tanıtım Birimimiz öncülüğünde gençlerimize çağın gereklerine uygun bilgisayar ve yazılım eğitimi alabilecekleri bir ortam hazırlamayı görev bildik. Türk genci, bilim ve teknolojiyi kendi kültürel kodlarıyla yoğurarak evreni şekillendirecek zihni donanım ve ahlak normlarına sahiptir. Teknoloji kisvesi altında gençliğimizi zehirlemekle görevli gayri ahlaki ortamla ancak milli teknolojimizi geliştirerek ve milletimizin âli menfaatlerini gözeten bilim insanları yetiştirerek mücadele edebiliriz. Bizler imkanlarınız ölçüsünde yüce Türk milletinin asil evlatlarına bu noktada destek olmaya çalışıyoruz. Ülkü Ocakları’nın kapısı yüreği vatan sevdasıyla dolu olan kardeşlerimize sonuna kadar açıktır”denildi.