Çorum'un sanayi devleri bu fuarda

FATİH BATTAR

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek SAHA EXPO kapsamında sektörün nabzı tutulurken, fuara Çorum'da firma katıldı.

10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen "SAHA EXPO Savunma Sanayi Fuarı'na, Çorum'un sanayisinin dinamikleri HAYTEK Makine Savunma Sanayi, Duduoğlu Çelik Döküm, ve ARMOR Isı Transfer katıldı. Fuarda Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere'de Çorumlu firmaların standlarını gezerek, firmalar hakkında bilfi aldı.