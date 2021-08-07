Çorum Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Çorum Valiliği, vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinden tibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Valilik, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.